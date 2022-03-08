莫德納宣布全球公共衛生策略，將透過三項新倡議計畫推展mRNA疫苗來預防傳染病。首先，莫德納宣布全球公衛產品組合擴展至15項疫苗計畫的承諾，針對威脅全球健康的重點病原體，在2025年前將疫苗推進臨床試驗。第二，為了加速更多疫苗發展研究，莫德納將啟動「mRNA Access」新計畫，供研究人員運用莫德納的mRNA技術，針對新興傳染病或被忽視的傳染病開發新疫苗。第三，莫德納將擴大專利承諾，不會對「Gavi新冠肺炎疫苗預先市場承諾機制（Gavi COVAX AMC）」內的92個低收入和中等收入國家強制執行COVID-19專利。

世界衛生組織(WHO)與流行病預防創新聯盟(CEPI)呼籲針對公共衛生構成威脅的重點病原體開發疫苗。莫德納的臨床產品組合目前包含COVID-19、人類免疫缺陷病毒(HIV)、利百病毒及茲卡病毒疫苗。莫德納在擴展全球衛生策略後，將於2025年前推進其餘病原體的相關計畫。莫德納亦將延續原型疫苗方式，利用針對代表性病毒所開發的初版疫苗，進行迅速修改來應對其他相關病原體，從而為「X疾病」作準備。當年，SARS-CoV-1和MERS的早期研究，使莫德納能夠對SARS-CoV-2作出快速反應，即證明了這種原型疫苗方法的價值。莫德納承諾透過原型病原體方式建立疫苗庫，持續研究與早期開發，以提升傳染病大流行的應變能力，而此承諾也將透過「mRNA Access」計畫實現。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，從一開始，就專注開發全球健康疫苗計畫。今天，藉由擴大開發威脅全球健康的重點病原體疫苗，及啟動新的mRNA Access計畫，建立一個在世界各地皆可取得我們的mRNA疫苗技術的全球科學家社群。我們相信世界需要新穎、創新的方法來應對已知及新興的傳染病，而且知道單打獨鬥是不行的。會全力發我們的mRNA疫苗平台，對抗各種公共衛生所關注的傳染病，並且期待與全球合作夥伴共同找出預防未來大流行疾病的解方，幫助全球數百萬人。

為了進一步強調莫德納對低收入和中等收入國家的承諾，貫徹對全球健康平等的持續性支持，莫德納將更新專利承諾，絕不會對Gavi COVAX AMC機制內92個低收入和中等收入國家的製造商強制執行COVID-19疫苗專利。

在非AMC機制內的其他國家，疫苗供應不再是困難。在這些國家，希望運用莫德納專利技術的使用者尊重智慧財產權。莫德納仍願意根據商業上合理的條款，將其COVID-19疫苗技術授權給這些國家的製造商。這個作法使莫德納能夠繼續投入研究，開發新疫苗，為下一次大流行疾病做準備，並滿足其他醫療迫切需求。