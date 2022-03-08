旗下擁有知名品牌UNIQLO的日本快時尚大廠迅銷指出，儘管全球企業陸續切斷與俄羅斯關係或暫不在當地有商業行為。不過，顧及衣物是民生必需品，在俄國UNIQLO服飾店將繼續開門營業。

在俄烏衝突短期無解下，愈來愈多全球知名品牌被要求要選邊站，也就是要不要加入歐美西方大國為首的制裁俄國行動。

7日，美國波音指出，目前手頭上已有足夠製造飛機的備料，故暫停從俄羅斯購買鈦金屬。同時，歐洲同業空中巴士也說，正依照制裁規定從俄羅斯以及它國採購鈦原料。

全球最大貨櫃船業者丹麥馬士基，日前宣布停止俄國方面的航運作業。同時，美國運動大廠耐吉、瑞典家居用品商IKEA、法國精品像是LV、香奈爾以及愛馬仕，甚至連英國殼牌石油等，也都敲鑼打鼓地宣布自己要加入制裁俄國行列。

迅銷指出，UNIQLO目前在俄羅斯有49家門市，自己在俄羅斯的供應鏈與物流運送方面，並沒有受到明顯影響。迅銷補充，衣服是民生必需品，俄羅斯民眾也該有相同的生活權利。不過，所有國家都應該反戰才是。

至於美國老牌牛仔褲品牌Levi's，則選擇暫停在俄羅斯營運，包括新的投資項目。但是，美國速食大廠麥當勞以及百事可樂，尚未停止在俄國賣薯條漢堡與飲料。

同時，俄國遭經濟制裁，巴西可望成為受益者。因為，俄烏以往出口的雞肉以及豬肉缺口，應該會被巴西給填滿。