歐股周一收低，收復了部分早盤的跌勢。油價大漲，每桶來到超過130美元，推進油氣股升4.3%，抑制了大盤跌勢；而俄烏軍事戰爭引發通膨擔憂，也特別讓德國和義大利股市進入熊市。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌4.65點或1.10%，為417.13點，收在近1年低點。歐股早盤一度大跌3.8%。

以大宗商品為主的英國富時指數跌0.4%，跌幅最小。石油巨頭BP和殼牌石油(Shell)分別大漲3.8%和8%。美國和西方盟友表示，正考慮對俄羅斯的入侵行動進行制裁，停止進口俄羅斯石油。

德國財政部長Christian Lindner指出，德國現階段沒有計畫要禁止俄羅斯的石油、天然氣和煤，但是仍保留這一選項。

瑞士的瑞訊銀行資深分析師Ipek Ozkardeskaya說，如果美國和盟國對俄羅斯石油施加制裁，德國將是歐洲經濟受創最嚴重的國家之一。

根據高盛調查，俄羅斯在2021年供應全球天然氣消費的17%，在歐洲消費占比則高達40%。

德國DAX指數跌1.98%，義大利FTSE MIB指數跌1.36%。這兩個股市皆已經從1月5日的高點下挫超過20%，已經證實進入熊市。

歐元區銀行股次指數跌4.1%。歐洲央行將在本周稍晚公布政策決議，市場對於歐洲央行面臨戰事衝擊可能的反應，有著不同的預測意見。

對俄羅斯曝險較高的銀行，義大利裕信銀行、奧地利的Raiffeisen銀行、法國興業銀行皆下跌在4.2%至5.7%之間。

義大利鋼管製造商Tenaris大漲13.0%。由於俄羅斯的鋼鐵出口，預計無法進入歐洲市場，Jefferies公司認為，此將為老牌的歐洲鋼鐵製造商例如Tenaris和法國的Vallourec帶來約2億美元的市場機會。