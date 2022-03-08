宏達電(2498)公布2021年財報，透過VR軟硬體的持續強化下，宏達電去年全年每股虧損3.75元，相較2020年的每股虧損7.27元持續收斂，全年營業毛利率則是睽違11年，重新站回「3」字頭。

宏達電去年第四季營業收入為13.9億元、季增加3.7%、年減少13%，營業毛利率從上一季31.6%上升至33.7%，連續兩個季度站穩「3」字頭，增加2.1個百分點；營業淨損為9.1億元，營業利益率為-65.3%； 歸屬於母公司業主淨損為7.3億元，每股虧損為0.89元。

宏達電2021年全年營業收入為52.5億元、年減少9.6%，營業毛利率從去年27.0%上升至31.1%，增加4.1個百分點；全年營業淨損為41.2億元，營業利益率為-78.4%；全年歸屬於母公司業主淨損為30.7億元，每股虧損為3.75元。

宏達電在去年第四季在VR硬體部分，推出全新的沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，標榜將成為宏達電有自VR產品推出以來，銷售最好的產品，宏達電預計第一季還會增加歐洲、中東等業者合作，持續拓展銷售，值得一提的是，有一些B2B商機是當初沒有想像的，相信今年會看到一些，預計年中之後戶開始出貨。

除VIVE Flow外，宏達電也推出頭戴式裝置VIVE Focus 3，支援更寬闊的遊玩空間並減輕同一環境內多名玩家互相干擾的狀況，增強使用者體驗。VIVE Focus 3也提供更穩定精確的手部追蹤技術，亦於美國與部分歐洲地區取得WiFi 6E認證。

VR軟體上，VIVE Arts創建的線上數位藝術品交易平台，將數位藝術及文化生態圈帶入新的里程碑。VIVE Arts和電影導演兼藝術家馬可·布蘭比拉在邁阿密海灘展會中，透過VIVE Flow首次展示了他的虛擬實境藝術作品《天堂之門》。此外，宏達電也 與中國移動旗下娛樂產業的咪咕合作，發表移動雲VR與VIVEPORT聯合商城，這是首次5G、XR與App Store的合作。VIVEPORT也宣布與日本萬代南夢宮影業合作，共同打造的世界第一部以女性高爾夫為主題的原創動畫《BIRDIE WING Golf Girls Story》，預計於2022年上映。