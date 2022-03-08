消息人士透露，即使歐洲盟友不參與，美國政府仍願意自行推進禁止俄羅斯原油進口的制裁措施。

美國總統拜登周一與法國、德國與英國領導人舉行視訊會議，以尋求這些歐洲盟友支持禁止俄國原油進口，作為俄國入侵烏克蘭的新制裁。

一名消息人士透露，白宮正在與幾位就禁止俄油進口推進「快速通關立法」（fast-track legislation）的國會領導人進行協商，這項立法將迫使政府加快禁令施行的時間表。

一名美國政府高層向路透社表示，目前尚未做出最終決定，但如果真要禁止俄國原油進口，「很可能只有美國獨自行動」。

作為俄羅斯原油最大的買家，德國已經拒絕禁止俄國能源進口的計畫。德國總理蕭茨周一表示，德國正在加快擴大能源來源的計畫，但不能在一夕之間就停止俄國能源進口。

由於伊朗原油遲遲無法重返全球市場，以及受到美國和歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口的消息影響，油價已經飆漲至近14年新高。

歐洲雖然高度仰賴俄羅斯供應的原油和天然氣，但隨著俄烏戰事不斷升級，最近歐洲對於禁止俄羅斯能源產品進口已經抱持較為開放的立場。美國對俄國能源產品的依賴小很多，但這項禁令勢必會推升物價，進而讓已經面臨汽油價格急升的美國消費者更加拮据。

美國眾議院議長佩洛西周日表示，眾議院正在研擬禁止俄羅斯石油進口的立法，以及本周國會打算提供烏克蘭100億美元的抗俄援助。

上周四一個由兩黨參議員組成的團體提出一項禁止俄羅斯石油進口的法案。這項法案正在以快速通關程序推進。此前佩洛西曾表示，她「完全贊成」參議院擬禁止俄羅斯石油進口的提案。