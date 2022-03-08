建通精密(2460)因工作天數較少，2月合併營收2.11億元，月減20.04%，建通表示，儘管外在環境變數不少，建通表示，今年營運展望目標未變，預估全年營收可望較去年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比去年好。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，由於2月逢農曆春節假期，下游客戶假期持續至2月中，採購力道放緩，建通2月合併營收為2.11億元，月減20.04%，年增19.65%，累計前2月合併營收為4.82億元，年減15.66%；建通表示，3月起營收可望逐月加溫。

為提升競爭力，公司調整接單策略，低毛利率委外，並進行製程優化，提高公司稼動率，公司亦鎖定主要應用在功率導線架(Power-Lead Frame)、新能源車用端子、車用端子及連接器端子(魚眼端子、電工端子)的異型導體銅材，以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，目前已獲得泰科、宏發、拓緯、一詮等下單開發，其中泰科預計今年第1季到第2季開始量產交貨，另一家客戶也在開發送樣中，異型導體銅材加工服務可望成為建通未來營運成長主要動能。

為因應異型導體銅材市場需求，建通也擴建新廠，預計今年第1季末動工，目標是今年底可以開始試產，目前異形導體銅材台灣市場需求約每月1800噸，建通新廠完成後，初期單月出貨量可達600噸，約可增加月營收3億元，平均毛利率約15%。

儘管近來俄羅斯與烏克蘭戰事衝擊整體產業，建通維持今年營運展望目標，建通預估，全年營收可望較去年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比去年好，獲利成長幅度將優於營收。