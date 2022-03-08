一站式跨境電商平台服務商視宇（ViewEC），甫獲得3,600萬元的A輪募資，由佳龍董事長吳界欣領投以及國發基金共同挹注，國發基金投資占比約4成，將在2022年推動B輪募資，預計於2024年第一季上櫃。

根據國際市場研究機構eMarketer預估，2022年全球電商市場銷售將首度突破5兆美元大關，超越整體零售業1/5的銷售規模，顯示近期國際電商市場消費力道依舊相當強勁。視宇藉由整合eBay、Amazon亞馬遜、Rakuten樂天等全球三大電商平台，提出領先同業的電商代理營運與顧問服務。為了協助台灣企業開拓國際市場，視宇攜手集團子公司秩宇（Wiser），透過完善的人才招募與培育，導入人工智慧等新科技數據應用服務，過去一年成功協助近400家企業進軍海外電商市場、吸引超過1,800家企業探詢歐美日市場代營運服務，2021年營收成長幅度達150％，而同年Amazon亞馬遜累積總交易金額達3,500萬美元。

視宇董事長郭雨新指出，以出口為經濟命脈的台灣，跨境電商是一直以來的趨勢，企業在數位轉型上是刻不容緩的。因應更加國際化流通的市場，預期產業將持續強健與活絡，跨境電商可以說是台灣品牌站上國際舞台的最佳捷徑。

視宇未來資金將運用在跨境物流系統整合、跨境整合行銷服務、跨境電商代營運與第三方系統工具及自有品牌產品開發與販售等四大面向。在物流系統整合方面，除在日本設立視宇分公司（ViewEC JP），並跟宇迅國際合作，在日本建立日本配送物流倉儲，預期在今年完成建立日本與台灣超商的雙向物流機制，作為台日物流串接的重要據點之一。

跨境整合行銷服務正展開行銷團隊擴編，從跨境數位行銷、數位廣告投放，至跨境網紅/KOL（Key Opinion Leader/關鍵意見領袖）對接等服務，協助品牌客戶有效進行跨境宣傳、提升產品曝光及銷售業績。透過構建歐美日KOL資料庫或透過在地分公司與KOL洽談合作事宜，讓台灣企業能直接與在地KOL合作，獲得更精準的整合行銷與曝光流量。

此外，視宇目前開發亞馬遜、樂天等平台第三方系統工具，透過完整的數據分析儀表板與視覺化報表，協助台灣企業更了解市場動態、關鍵銷售資訊，進而優化營運流程。

為了實地了解跨境電商市場，視宇透過長期發展累積的大數據資料，同步應用於開發自有品牌產品。目前已有大型行動儲能設備的產品規畫，預計在嘖嘖群眾募資平台初試水溫，預期在蒐集反饋意見後，優化產品設計並正式展開跨境電商銷售。