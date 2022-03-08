京元電子(2449)、頎邦(6147)、超豐(2441)2月和前2月營收齊創同期新高，針對京元電，兩家美系外資予中立評等，目標價一維持、一調高，本土法人則認為其首季業績不看淡，但三檔賣壓仍重，股價翻紅後再度變臉走疲。

京元電自結2月合併營收26.06億元，月減15.64%、年增8.36%；累計今年前2月自結合併營收56.95億元，年增14.71%，2月、前2月營收雙創同期新高。京元電去年營收、獲利也雙創歷史新高紀錄，去年基本每股盈餘4.23元，較前年的2.97元成長。

京元電子公司復工，京隆科技(蘇州)因員工染疫，為配合主管機關進行全員檢測，因而暫停生產活動。京隆科技已獲主管機關同意自即日起恢復生產。京元電全力配合當地政府防疫政策，採最高標準暨應變措施，確保員工安全與健康。預計透過提高稼動方式追回營收，故對公司全年合併營收尚無重大影響，對公司財務業務亦無重大影響。然美系外資認為，停工三周的產能損失預估將導致第一季度收入約5%損失。一家美系外資在新版報告中表示，重申京元電中立評等，目標價由37.5元調高至42元；另一家美系外資也重申京元電子「中立」評等，目標價維持45元。

展望第1季營運，本土法人則表示，京元電首季業績淡季不淡，預估單季營收可站上94億元，僅較上季微減，稅後淨利挑戰16億元，衝單季次高，每股純益可超過1.3元。

封測廠營收，2月和前2月營收齊創同期新高的還有頎邦(6147)、超豐(2441)。頎邦自結2月合併營收20.7億元，月減9.4%、年增0.89%；累計前2月自結合併營收43.55億元，年增4.24%。超豐自結2月合併營收13.55億元，月減19.38%、年增8.67%；累計前2月自結合併營收30.35億元，年增14.72%。

法人表示，頎邦受惠於OLED面板驅動IC及TDDI封測接單暢旺，非面板驅動IC業務又受惠於5G普及而增加封測訂單量能，今年第一季營運將優於過去季節性水準，毛利率有機會達到30%以上，全年營收及獲利力拚優於去年，並再創新高。

超豐上半年車用產品封測將倍數成長，預估上半年業績可較去年同期成長，法人圈則預期，超豐首季營收將季減5%內，營運將自下季後起增溫，今年合併營收與獲利均可成長超過雙位數。