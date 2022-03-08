聯電榮譽董事長曹興誠日前提出台灣應該自己練兵，並稱要求美國派軍來台「近乎無恥」，引發各界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，曹興誠已不是中華民國公民，「我們台灣的事情我們自己管就好了」。

黃暐瀚今天(8日)在政論節目《鄉民大會》中表示，曹興誠已經不中華民國國民，台灣的事情他也不用講那麼多，他2011年就已放棄國籍，要打仗也跟他沒關係，「曹先生謝謝你，身為外人，我們台灣的事情我們自己管就好了」。

民進黨立委柯建銘日前在臉書貼出曹興誠傳給他的文章，內文指出想知道「美國會不會派兵來台協防」是很丟臉的，認為台灣應該全民皆兵，「台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」

黃暐瀚認為，現在大家要想一件事情，俄烏開戰之前，國際社會判斷，打下去對俄羅斯沒什麼好處，應該是百分之百不會打，結果就發生了。而兩岸一旦打，中國大陸可能會和在美國的競爭中處於下風，或許美國不反對大陸挑起衝突，在這種情況下台灣要想清楚自己要做什麼。

對於美國國務卿蓬佩奧台時提到「中華民國台灣」，黃暐瀚指出，這個說法其實是很支持我們是一個獨立國家。但黃暐瀚質疑，蓬佩奧擔任國務卿時，何不來台灣一下？若以後回去當官之後，還會不會繼續講「中華民國台灣」？