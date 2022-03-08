在俄烏衝突持續以及新冠疫情影響下，即使日本海外投資豐厚，也不敵進口能源價格大漲。日本政府8日表示，當地元月經常帳逆差創2014年以來最大。

簡單來說，一個國家的出口與進口兩者金額總值相減後，就是經常帳數值。跟貿易一樣，經常帳若是正的，就稱順差或盈餘。相反地，若是負的則為逆差或赤字。

這次日本最新經常帳會出現赤字，表示當地資源匱乏，需仗賴大量能源燃料以及大宗物資的進口。同時，在自己最大貿易夥伴中國大陸經濟成長趨緩下，也是造成赤字主因之一。

這個世界第3大經濟體元月經常帳逆差為1.18兆日圓，約103億美元，較市場普遍預估的8800億日圓赤字相比，明顯高出不少。同時，日本元月的經常帳不僅是連續兩個月都出現逆差外，也是1985年此數據資料編撰以來，第2高的赤字金額。

罪魁禍首的燃料，元月進口成本飆升，年增39.9%，遠遠超車15.2%的出口成長。

同時，孱弱不振的日圓，也是讓進口成本增加的另個幫兇。專家學者分析，雖然日圓走貶有助增加日本出口競爭力，但由於日企紛紛至海外各地設廠，日圓弱勢對當地出口助益，坦白說並不如從前那麼多。

元月，日本海外投資大豐收高達1.28兆日圓，才會讓經常帳沒那麼難看。

另外，除日本民眾購買力變弱之外，由於外國赴日遊客銳減，旅遊業的盈餘也大降到只有123億日圓。同時，服務業的赤字更是來到7379億日圓。