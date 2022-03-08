台船(2208)指出，去年四維航(5608)規畫將所屬船隊《榮維輪MODEST SW》歲修業務交付台船執行，自110年10月開始洽談討論編撰防疫措施與專案計畫書，經過多次與主管機關開會協商，在110年12月31日順利通過全船檢疫防疫計畫專案審核，並在今年2月中旬修繕完成，也是國內第一艘外籍商船在台修繕案。

近兩年因受全球疫情影響，政府為強化海運邊境防疫管制，除經專案申請審查核准外，禁止外籍船舶進入非國際商港進行船舶修繕業務。因此，台船與四維航自110年10月開始洽談討論編撰防疫措施與專案計畫書，去年底順利通過全船檢疫防疫計畫專案審核。

榮維輪於前一個國家港口離航前，船員已先進行PCR檢測取得全員陰性證明，今年1月6日順利停靠基隆商港區，隨即委託衛生福利部核可COVID-19專業檢驗機構『圓鉐醫事檢驗所』協助檢驗工作，進行抵台後第一次PCR檢測，於當日取得全員陰性證明並於錨泊區進行14天全船檢疫，隨即再次進商港區進行第二次PCR檢測確認全員陰性後，進行全船清消並移泊至台船基隆廠進行特檢歲修。

此外，台船這次也自行開發『智慧通行整合儀』用於防疫登輪實名制進出管制與體溫辨識影像資訊電子化整合系統。未來SACIS亦可以推廣到國內各國際商港或非商港區的航商碼頭，作為海運邊境防疫管制的工具，台船可提供國內業者需求進行產品銷售服務。

榮維輪順利在2月中旬竣工並落實各項防疫，透過多次PCR與快篩檢測甚至追蹤到離航後14天，均無染疫事件發生，成功達成CDC及主管機關要求及指示。