俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)周一表示，如果西方政府執意執行對俄羅斯石油進行制裁，西方國家可能面臨每桶石油300美元的天價，並且俄羅斯和德國之間的天然氣管線也可能關閉。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，華盛頓和西方盟國正考慮禁止俄羅斯石油，讓油價在周一飆到2008年的高價。

諾瓦克在一份聲明中表示，拒絕俄羅斯石油將給全球市場帶來災難性後果。價格的飆升將是不可預測的。如果沒有更高的話，油價將達到每桶300美元。

俄國副總理說，歐洲將需要超過一年時間，來尋找俄羅斯以外的替代來源，歐洲也將支付明顯較高的價格。歐洲政界必須誠實地警告公民和消費者這點。

諾瓦克說，俄羅斯正在全額履行其供應歐洲天然氣的義務，但德國在上個月凍結北溪二號天然氣管線的認證之後，俄羅斯完全有權對歐盟進行報復。在歐洲政界對俄羅斯的指責之後，俄羅斯可能會推進這一步。