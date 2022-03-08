全球最大鏈條供應商桂盟(5306)今(8)日上櫃轉掛牌上市，今日股價開低後，一度攀高至195元，隨著台股跌勢變大，股價再度翻黑，跌幅在1%左右。

桂盟2021年營收達77.5億元，已連續3年創下歷史新高，前三季稅後淨利為14.9億元，EPS為11.82元，同創歷史新高。

桂盟在全球擁有擁有11座工廠及16間銷售公司，透過工廠間生產相互支援，及除臺灣外，於中國大陸、越南、印尼、荷蘭及美國之多國服務據點，並向下建立了綿密的服務網絡。桂盟的產品透過超過13種語言在全球超過150個國家進行銷售，為客戶提供零時差、零隔閡的即時服務，並可即時掌握市場資訊，也與客戶形成了緊密合作關係。

桂盟落實發展的主要工作包括「強化今日核心」，以及「培育明日之星」。「強化今日核心」的目標是把生產、行銷、研發等面向的綜合競爭力，發揮到極致，透過產品組合最佳化、通路優化、生產高效化等策略，帶動獲利成長。「培育明日之星」，則是桂盟已把鏈條做到產業界第一名，但諸如皮帶傳動、軸傳動、齒輪傳動等科技，未來都可能取代現在的鏈條傳動方式，而所謂「培育明日之星」，就是對前述科技，進行投資、育成。

因應自行車未來的發展離不開電動化和智能化，於是桂盟也針對上述產業趨勢進行了佈局，無論是「鏈傳動關聯」、「其他替代傳動系統」、「e系統」和「i系統」很快的就會成為桂盟業績與獲利增長的尖兵。