油價急升引發經濟恐陷入停滯性通膨的擔憂，隔夜美股主要指數全面重挫，受此打擊，周二香港股市下跌，目前恆生指數跌0.42%，報20968.43點。國企股跌1.36%，報7311.64點。

恆指在過去兩天跌掉逾1400點後吸引買盤進場撿便宜，盤中一度反彈漲逾200點。

隔夜道瓊指數下挫近800點，並跌入修正區，標普500指數大跌近3%，而那斯達克指數跌3.6%，宣告進入熊市。

恆生科技股目前下挫1.94%，成分股跌多漲少，僅ASM太平洋（漲0.67%）、聯想集團（漲0.39%）、瑞聲科技（漲0.1%）、美團（漲0.41%）和阿里巴巴（漲1.4%）走高。

明源雲去年大幅虧損，股價下跌14%，在恆生科技股中跌幅最大；小鵬汽車和攜程集團均下挫逾8%，嗶哩嗶哩跌6.1%。

隔夜鎳價狂漲78%，電池股重挫，比亞迪跌破200港元大關，目前跌7%，報189.10港元，稍早前一度跌8.5%，最低跌至185.9港元。鎳是電池的主要原料之一。

擁有整條電池產業鏈的贛鋒鋰業大跌逾11%。

中國政府的「禁追租」措施在3個月期滿後不再延長，激勵地產股走高，新鴻基地產漲2.1%、九龍倉置業漲2.6%、恒基地產漲2.1%。