烏克蘭國防部8日宣稱，自俄羅斯展開入侵至7日為止，俄軍已有超過1.2萬人陣亡，並損失了303輛戰車、1036輛裝甲車、120門火砲、56門多管火箭發射器、27具野戰防空系統、48架定翼機、80架直升機等大量載具。

「英國廣播公司」（BBC）則報導，英國國防部表示，雖然俄羅斯長期宣稱烏克蘭正研發核武及生物武器，但近期其「指責」愈演愈烈，可能有意加強俄軍入侵烏克蘭的正當性。