不斷更新》俄軍傳1.2萬人戰死 宣稱烏克蘭正研發核武 18:172022/03/08 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭宣稱，自俄羅斯展開入侵至7日為止，俄軍已有超過1.2萬人陣亡。（圖／烏克蘭國防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭國防部8日宣稱，自俄羅斯展開入侵至7日為止，俄軍已有超過1.2萬人陣亡，並損失了303輛戰車、1036輛裝甲車、120門火砲、56門多管火箭發射器、27具野戰防空系統、48架定翼機、80架直升機等大量載具。 「英國廣播公司」（BBC）則報導，英國國防部表示，雖然俄羅斯長期宣稱烏克蘭正研發核武及生物武器，但近期其「指責」愈演愈烈，可能有意加強俄軍入侵烏克蘭的正當性。 不斷更新》美證實俄招傭兵對付烏國際戰士 華府宣布增兵 頭條揭密》俄最黑暗一天 王牌飛行員駕先進戰機遭肩射飛彈擊落 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #澤倫斯基 #普丁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓進快評》援助烏克蘭 低調點 10:502022/03/08 快評 影》烏克蘭總統澤倫斯基霸氣公開藏身地：沒躲也不怕任何人 08:072022/03/08 國際 美交機生變？ 國防部：沒變化 明年首批交機 13:202022/03/08 政治 售台F-16戰機先給波蘭？五角大廈回應了 10:052022/03/08 國際 烏克蘭第二大城被圍 市長：俄軍永遠不會戰勝 09:052022/03/08 國際 台灣87％成年人盼維持現狀？俄烏戰爭後游盈隆曝玄機 10:262022/03/08 政治 一周痛失2少將 俄軍2大問題曝光 超貴系統變廢鐵 14:032022/03/08 國際 多國軍援烏克蘭 波蘭機場擔綱 04:102022/03/08 國際大事 未來1、2年是否缺電？ 王美花「跟電力夠不夠無關」 13:302022/03/08 政治 美「殺手鐧」將對大陸失效 專家：通往台灣的道路就在烏克蘭 16:532022/03/08 國際 俄軍謎般Z字符號 意義不明卻成挺戰象徵 14:512022/03/08 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。