玉晶光(3406)2月因工作天數較少，單月合併營收為8.4億元，月減35.69%，由於3月起工作天數恢復正常，玉晶光表示，今年第1季應該會較去年同期成長，美系外資最新報告給予玉晶光「建議買進」評等，目標價為510元，受到台股下跌拖累，玉晶光盤中股價走弱。

2月逢農曆年長假，玉晶光2月合併營收為8.4億元，月減35.69%，年增36.1%，累計前2月合併營收為21.48億元，較去年同期增加23.05%；玉晶光表示，第1季為傳統淡季，雖然2月係受春節長假影響，但今年第1季應該會較去年同期成長。

美系外資最新報告指出，我們重申VR及相機鏡片是VR/AR裝置的關鍵零件，雖然相機鏡頭規格相對較低，但裝置需要多顆鏡頭組合成，VR鏡頭價值等同或高於智慧型手機鏡頭，Meta/SONY及蘋果是玉晶光2022年的關鍵客戶，由於Meta在VR市場佔有主導地立，而Meta又是玉晶光主力客戶，在VR產業中佔有一席之地，不過我們認為2022年對智慧型手機可能又是一個充滿挑戰的一年，我們將玉晶光2022年和2023年的每股盈餘減少23%和14%，以反映較低的營收及利潤率預估，給予玉晶光「建議買進」評等，目標價為510元。