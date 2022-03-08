材料-KY(4763)2月合併營收為新台幣1.95億元，年增15%，月減29%，主要由於農曆年基期差異影響。前2月營收為4.67億元，年增17%。

展望2022年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，並有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期2022年將是「如虎添翼」的一年，營收成長可望為上市以來最佳。

就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為16,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4,000噸絲束產能。

除持續優化生產效率與擴大產能外，濟南大自然往兩大策略方向佈局長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。目前研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。二、著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。雖然以上產品與業務初期貢獻營收尚不顯著，然長期商機可期。