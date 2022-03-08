西方國家擴大對俄制裁措施，在供應受阻預期下，基本金屬市場價格飆漲，鎳價下午一度飆破每噸10萬美元，漲幅最高達110%，創歷史新高，消息曝光後掀起網友一番熱議，不少網友直呼趕快收集家中「硬幣」和「不鏽鋼製鍋具」。

金屬大國俄羅斯的鎳產量占全球的7%、鋁占6%、銅占3.5%，隨著俄羅斯大軍入侵烏克蘭，西方國家群起制裁，讓供應本就吃緊的金屬庫存雪上加霜，推升鎳價格飆漲，倫敦金屬交易所（LME）期鎳一度漲破每噸10萬美元，之後回落至每噸82136美元。

1名網友見鎳價格短時間暴漲，在PTT股板發文驚呼，「各位觀眾快10萬了！瞬間暴漲100%，就這半小時的時間，鎳價沒有更瘋只有更瘋，電動車需要鎳、不鏽鋼需要鎳，俄烏戰爭，俄國的鎳瞬間變成超貴重金屬，只能說鎳瘋了。」

另外還有網友發文，稱大家家裡的不鏽鋼鍋碗瓢盆瞬間增值了，「五天以來鎳已經增值四倍了，換算不鏽鋼大約漲30%，砸鍋賣鎳啦！」

貼文一出後，網友驚呼「太扯了吧」、「之前買一堆不鏽鋼冷氣架，賺爛了」、「我要好好對待我家鍋碗瓢盆了」、「恭喜大家手上的不鏽鋼保溫瓶漲3倍了，300元保溫瓶，要賣900元了」、「最近剛買了好多不鏽鋼製的東西」、「硬幣拿去融掉，比它的面額還值錢」、「收5元硬幣，無限收」、「我家好多鍋碗瓢盆，賺翻了」。