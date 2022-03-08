國際政局不穩，加上經濟數據難看，8日日股盤中一度失守25,000，來到24,890.22點並創16個月新低。早盤結束時，日經收25,143.52點，跌77.89點或0.31%。東證收1,784.66點，跌9.37點或0.52%。

Aizawa證券認為，油價以及其它大宗物資價格因俄烏戰事而大漲，讓市場對全球經濟成長以及企業獲利能力產生疑慮。目前是投資人認為日股再跌有限，因此進場撿便宜搶短，但很看出日股何時開始反彈向上。

在俄烏衝突持續以及新冠疫情影響下，即使日本海外投資豐厚，也不敵進口能源價格大漲。日本政府8日表示，當地元月經常帳逆差創2014年以來最大。

能源類股表現不佳，石油探勘以及煉油廠產業股價分別跌5.96%以及5.5%。

因數據造假的日野汽車連兩天大跌，盤中一度下挫11.54%，母公司豐田汽車也跌0.2%。

科技類股逆勢走高，自動化設備電子製造業者基恩斯漲4.34%，跨國綜合日企大廠索尼漲1.85%，機器人製造商發那科也漲3.43%。

另外，光學儀器廠豪雅漲2.13%，醫療器械業的泰爾茂也漲1.38%。