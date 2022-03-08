歐盟負責氣候政策的主管在周一表示，歐盟可以在數年內完全擺脫對俄羅斯天然氣依賴，並在數月內開始控制對俄國天然氣依賴。

歐盟執委會將在周二提出計畫，以多元化歐盟的化石燃料供應，並加快向再生能源的轉型。

歐盟氣候事務負責人Frans Timmermans說，這些計畫將實質地降低今年對俄羅斯天然氣的依賴，數年後可以完全擺脫對俄羅斯進口天然氣的依賴。這些不是很容易做到，但是是可行的。

俄羅斯供應約4成的歐洲天然氣。

在執委會一份未公開的草案中顯示，歐盟將增加其它國家的天然氣和液化天然氣進口，並且導入天然氣替代方案，例如氫氣和生物乙烷。其它方案還包括加快風力和太陽能計畫，確保各國在冬季前完成天然氣儲備，以減緩供應的衝擊。

Timmermans說，歐洲需要在下個冬天來到之前，將天然氣儲量提高到80~90%。國際能源署(IEA)也表示，歐洲可以在一年內將對俄羅斯的天然氣進口削減一半，但是這需要一系列快速措施，包括從燃氣鍋爐轉換到熱泵鍋爐，到增加液化天然氣的進口。

另外，路透報導的歐盟聲明草案中，歐盟領導人可能在本周的峰會上，同意逐步取消對俄羅斯化石燃料的進口依賴。然而，各國在是否立即對俄羅斯的能源供應實施制裁上存在分歧意見，俄羅斯原油的最大買家德國拒絕了這一提議。