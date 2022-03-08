日系外資針對智原(3035)出具最新研究報告，看好智原盈利上升週期將持續到2025年，重申智原買進評等。

智原2月合併營收為10.51億元，月微減0.03%，較去年同期大增122.12%，創下歷史次高；累計今年前2月合併營收21.02億元，年增119.58%。

日系外資表示，智原2月營收持續樂觀，主要動能來自於量產(MP)營收增長優於預期，該趨勢預計會持續到3月，預期智原第一季營收將達30億元、季增長14%、年成長97%，換言之，智原首季營收有機會較先前法說的中個位數成長預估更佳。

展望2022年，日系外資預估，智原全年營收營收將上看23億元，年增長達103%，每股淨利落在9.4元。展望未來，智原持續專注於生命周期較長的利基型應用，預計其目前儘管2023~2025年盈利增長率較低，但盈利上升週期將持續到2025年，主要是由於2015年起接獲的項目逐步進入量產，故持續看好智原結構性前景，重申智原買進評等。