自新冠肺炎爆發迄今，防疫已成為生活新常態，旅客對於衛生安全和整體健康也更加警覺與重視。國泰飯店觀光事業為提升顧客對旗下飯店的旅遊信心，集團旗下全台和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/桃園館/台南西門館/高雄中山館)、慕軒飯店啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫與衛生認證運動，內容包括高規格清潔安全標準、服務防護規範、員工健康訓練等多方面品牌服務和規劃，更透過與國際知名衛生公司藝康(ECOLAB)合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，已全數獲得「藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，強化顧客對飯店的防疫信心，為每一位顧客打造高水準的安全環境和服務。

國泰飯店觀光事業重視每位貴賓與員工的健康安全，秉持提供最安心舒適的旅宿空間與服務，即日起啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，將各項現行防疫保護措施內化為品牌核心，打造Stay COZZI最合意安心的旅居文化，並導入藝康專業環境清消、食品安全及公共衛生等培訓課程，重新審視衛生作業的方式、頻率、重點加強區域到建構食品安全的防線，藉此自「清潔力」強化提升至「品牌力」。由房務人員依指示以酒精、消毒液搭配不同布巾落實客房深度清消，完成後並依序於電話、遙控器等高頻接觸區、以及於退出客房門口時貼上CLEAN封條，確保客房在最安全狀態提供給下一位旅客入住使用。

國泰飯店觀光事業表示外，有需要場勘的貴賓亦可透過線上視訊場勘，由專人向顧客直播連線，進行線上導覽，和逸飯店‧台北民生館、桃園館也採用智能全自動化的「COZZI將」服務機器人，進行客房送物服務，減少人際接觸，將風險降到最低。集團後續更陸續規劃推出客用衛生組合，並且讓受過嚴謹清潔安全標準、防護規劃與健康觀念課程培訓的全體服務人員，頒發配戴相關認證識別，以傳遞給旅客飯店對於防疫的用心，不論住宿或用餐都感受加倍安心的溫情款待。

國泰飯店觀光事業和長期以來的穩定合作夥伴－藝康集團（ECOLAB）進行合作，而其作為國際知名清潔衛生和食品安全解決方案的領導者，在後疫情時代下推出「藝康科學守護」認證，不僅與飯店共同發展更高標準的清潔消毒、提高清潔衛生的實踐能力，並以符合全球等級的食品安全相關規範、將ServSafe食品安全課程及餐飲從業人員的五大食品安全操作引進導入，為飯店的餐飲供應作專業把關。更透過其專業的清潔檢測方式、將各衛生標準量化，徹底落實清潔消毒與防止病毒傳播，也讓執行的成果可以被認證及看見。