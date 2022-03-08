鴻海(2317)旗下鴻騰(6088.HK)積極布局車用領域，看準疫情後個人化交通工具崛起，推出電動自行車顯示及進階控制器方案（E-bike Display & Advanced Controller），讓運動通勤族不用低頭也能操作儀表板，將在9～12日台北自行車展的CHC自行車中心攤位展出。

鴻騰表示，公司長期專注於傳統精密電子元件製造，擁有產品設計及開發的優秀能力。未來將持續在車用領域布局元件與系統產品，聚焦電源管理、車聯網、人機介面（HMI）等3個面向發展，在新興的能源車用市場上，提供更具安全以及高品質的產品。

電動自行車為電動車（EV）領域黑馬，省力、輕便且不需要駕照的特性，深受銀髮族及運動通勤族群喜愛，在歐洲成為代步工具熱門選擇之一。據經濟部統計資料顯示，在新冠肺炎疫情前的2019年，台灣電動自行車產值創下231億元的新高峰。

近2年受疫情肆虐，歐洲選擇搭乘大眾交通運輸工具的意願大幅降低，使電動自行車滿足城市人口移動需求。許多國家政府也鼓勵人民以自行車做為代步工具、並提供電動自行車的購買補助，大幅提高電動車銷售量。

而台灣素有自行車王國之稱，看準電動自行車市場潛在發展潛力，鴻騰憑藉精密製造關鍵競爭力成為電動自行車供應鏈一員，連接器產品已打入全球前幾大廠牌。車用領域也發揮創新設計製造能力，針對高階車種鑰匙推出顯示型遙控器（Display Key）產品。

鴻騰此次結合近年發展無線傳輸與通訊技術成果，發揮鴻海集團上下游供應鏈資源優勢，催生出電動自行車方案，個人化設定讓導航、儀表板及緊急電話等功能更貼近直覺操作，賦予通勤智慧化管理，重度自行車玩家也可以記錄航程、個人運動表現。

鴻騰表示，相較於傳統電動自行車儀表板的控制器多達7～8個按鍵，鴻騰以使用者體驗出發，重新定義電動自行車控制輔助裝置，讓操作有如單車鈴般簡易。無論是重度自行車玩家或電動自行車消費者，都能直覺且順暢的掌握行車資訊、並確保行車安全。