中市民宅6死大火，檢方複訊後，將房東莊婦及涉縱火的鄭男向法院聲押禁見獲准。（陳淑芬攝）

中市興中街民宅發生6死大火，承租客鄭明光與房東莊麗卿起爭執挾怨縱火報復，而莊婦做資源回收囤放雜物，火勢一發不可收拾。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天表示，死亡6人均為住戶，已有3人確認身分，鄭及莊兩人犯殺人既遂、殺人未遂及放火等罪，最輕本刑5年以上之重罪，並有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，經台中地院裁准。

卓俊忠指出，目前確認死者6人已全部確認均為大樓住戶，除早先確認身分的66歲廖女、42歲葉男、43歲廖男外，令外觀無法辨識身分死者，經採DNA作檢測鑑定出爐，分別是64歲陳男、65歲許女及63歲張女，均已通知家屬，將儘速完成相驗程序。

卓俊忠指出，經檢察官指揮警方蒐證偵查，43歲鄭男因生活瑣事及屋租等情事與69歲鄭婦起爭執，6日下午在2樓電梯口附近放火，經延燒資源回收所堆積雜物，而造成6死6傷的不幸事件。

據了解，該大樓為7樓加蓋的8樓建築，莊婦使用、居住1、2樓，而3樓以上是出租套房。承租在8樓的鄭男，在2樓電梯口縱火，是否因為傷害莊婦報復而做，卻延燒釀成6死6傷的重大傷亡，仍待檢警進一步調查。

全案檢察官認定，鄭男涉殺人既遂、殺人未遂、放火燒燬現有人所在建築物等罪嫌重大；莊婦涉犯阻塞集合住宅逃生通道致死、廢棄清理法等罪嫌重大，有逃亡、勾串證人之虞，認為兩人有羈押的原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。