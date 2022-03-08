股后信驊(5274)獲4家外資出具最新研究報告，普遍看好其未來幾年在雲需求助攻下，營運動能強勁，有2家調升目標價，分別為美系外資的2860元調升到3080元、亞系外資的3000元調升到3200元，惟4家外資目標價均在3000元以上。

美系外資表示，信驊去年第四季每股淨利12.26元，優於預期，單季營收為10.31億元，季增長10%、年成長48%，主要動能為雲需求強勁，單季毛利率也提升到66.2%，營業利益率也提高到48.1%。看好信驊第一季營收有機會實現兩位數成長，信驊2月營收3.34億元，月減少13.14%、年增長32.53%，看好信驊3月營收將強勁反彈，月增長率超過20%，主要來自雲客戶和ASP的走揚。

美系外資表示，2022年將為信驊穩定成長的一年，營收成長上看逾30%，推動力來自於銷量的成長和調漲價格帶來的ASP提升，目前在持續看到來自美國、大陸的雲市場需求，另外，在非BMC(遠端控制晶片)業務的增長也將優於企業平均水平，有利於信驊毛利率保持在65%水準，故維持信驊加碼評等、目標價3400元。

另一家美系外資表示，信驊上半年營收將持續維持上升趨勢，毛利率表現也將持續強勁，信驊也重申第一季營收將成長1成的預期，整體來說，有鑑於亞馬遜和Meta等大型企業需求強勁，信驊看好全年營收成長逾30%，另一方面，信驊還計畫2022年和2023年初推出新的Mini BMC解決方案 故將信驊目標價由2860元調升到3080元、維持加碼評等。

亞系外資表示，由於晶圓成本上升，預計信驊第一季毛利率將相較去年第四季下滑1個百分點，但隨著代工廠擴大晶圓產能，信驊將可以獲得額外的晶圓供應以支持其業務增長，上調信驊2022年、2023年BMC出貨2%、4%。總體而言，預計信驊2022年、2023年營收將成長36%和20%，至於毛利率，預計台積電的晶圓成本上漲將拖累信驊毛利率從去年第4季度的66%微幅下滑到65%，但受惠於英特爾 Eagle推出的新2600系列，信驊2022年、2023年毛利率將持續成長到65.7%以及66.5%，只是有鑑於烏俄戰爭導致宏觀經濟的不確定性，將信驊目標價由3900元調降到3200元、重申買進評等。

另一家亞系外資表示，儘管信驊股價從年初至今面臨修正達25%，但基本面前景依然強勁，預計2022年收入將增長30%，目前訂單能見度已經看到第三季，且面對強勁的需求，產能依舊未獲得滿足，總體而言，受到強勁的雲伺服器需求強勁，預計信驊未來兩年年收入複合年增長率為32%，將信驊目標價由3000元調升到3200元、評等維持買進，並調升2022、2023年每股收益6%，以反映更好的產品組合改進。