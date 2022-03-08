蘋果公司將在周二（3月8日）舉行今年的首次發表會，業界預期該消費電子巨頭屆時將發布新款iPhone手機和iPad平板電腦，也可能發表一些新的Mac電腦機型。

蘋果將在其加州總部Apple Park舉行春季發表會，如同2020年疫情爆發以來的每一場發表會，這次蘋果也將採用直播方式進行。

根據分析師報告與媒體相關報導，蘋果可能在周二發表新版iPhone SE、iPad Air和Mac電腦，同時可能宣布iOS 15.4作業系統的發布日期。

●iPhone SE

彭博社報導，蘋果將在周二推出支援5G通訊的新版iPhone SE手機。此款平價iPhone還將採用更快速的處理器，並升級相機。但投資人最關注的重點則是新版iPhone SE手機是否維持原價不變，還是蘋果會在推出新版iPhone SE之後，以較低的價格繼續銷售2020年的舊版手機，此舉有助於蘋果在迎戰售價不到399美元的低價Android手機時攻佔市場版圖。

蘋果在兩年前推出iPhone SE，目前售價為399美元。

Wedbush分析師Dan Ives周一出具報告指出，與廉價手機相比，新款iPhone SE可能脫穎而出，並看好此款新iPhone的全球需求將非常強勁。

●iPad Air

蘋果在去年春季發表新款高階平板iPad Pro，並在去年秋季推出更新版的iPad Mini和普通款iPad，使業界預料蘋果這次最有可能為其中階級、售價為599美元的iPad Air推出新版本。目前的iPad Air配備10.9吋螢幕，以及內建在電源鍵裡的指紋感測器。

天風證券知名蘋果分析師郭明錤此前出具報告指出，蘋果可能會在今年春季發表整體設計相同的新版iPad Air，但在規格方面將改採蘋果最新的行動晶片、可自選的5G通訊功能，以及改良的相機鏡頭。

●Mac

蘋果這次發表會的宣傳標語是「peek performance」（窺見效能），業界將之解讀為蘋果暗示至少會有一款新裝置將擁有卓越的速度或運算能力，而這極可能就是新版Mac電腦。

蘋果正持續將筆電和桌機的處理器從英特爾晶片轉換為自家的M1晶片。去年蘋果發表採用自家晶片的iMac和MacBook Pro。果粉們一直聲聲呼喚要蘋果推出採用27吋螢幕的大尺寸iMac電腦，當然也得採用蘋果自家晶片。

蘋果相關新聞網站9to5Mac上周援引消息來源報導，蘋果也在開發一款採用快速運算晶片、可能取名為Mac Studio的新機型，以及一款外接顯示器。不過，蘋果還要在6月舉行WWDC年度開發者大會，屆時可能更適合推出價格昂貴的專業級Mac。

●iOS 15.4

業界認為蘋果也可能會在周二的活動上，宣布其新版iPhone和iPad作業程式的發布日期。

蘋果自1月以來便一直在測試iOS 15.4，這將是蘋果今年排名第二的重大軟體更新，僅次將在6月WWDC大會上亮相，以及在秋季發布的iOS 16。

iOS 15.4將有幾項新功能，包括帶口罩時也能解鎖手機、新的emoji表情符號，以及新的行動支付技術，在沒有其他硬體支援的情況下，只要有iPhone手機就能接受信用卡支付。