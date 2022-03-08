第一金(2892)旗下第一銀行4日召開2022年全球經理人視訊會議，董事長邱月琴指出，今年以「跨域競合‧永續第e」為經營主軸，並將透過「跨域協作，競合共創」與「永續經營，數位優先」2大經營重點來貫徹執行，並提出5大策略方針，盼共同合作努力達成年度目標

一銀2021年稅前淨利210.4億元、年增達13.9％，稅後淨利176.51億元、年增達12.55％，每股盈餘（EPS）1.94元。邱月琴表示，一銀去年資產品質恢復正常水準，在配合政府政策、中小企業放款、海外布局、財管業務及數位發展領域表現均值得肯定。

一銀連12年蟬聯中小企業放款龍頭寶座，勞工紓困貸款核保件數連2年稱冠公股行庫。美國休士頓分行及子行美國一銀聖馬特奧分行，分別於去年2月26日及今年2月10日相繼開業，使海外據點數推升至41處，續居公股銀行之冠。

此外，一銀去年9月14日正式開辦高資產業務，在3個多月內累積超過200位客戶及近350億元的管理資產。相關經營成果亦獲得金管會「辦理中小企業放款優等銀行」、哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」、TCSA台灣永續獎等各大獎項肯定。

邱月琴指出，一銀數位發展起步早，至今取得不錯表現，2021年數位帳戶數排名已為市場第4大。不過，近來面對同業急起直追，提醒一銀要持續發揮虛實通路整合優勢，掌握年輕族群及未來發展，全體同仁亦要自我精進加強數位意識。

展望後市，邱月琴表示，疫情發展至今已使消費者行為改變，確立及加速產業變革進行，且跨領域的競爭合作正在重塑金融業樣貌。此外，氣候變遷對環境及經濟帶來的衝擊，亦使歐美國家及國際大廠對減碳等永續發展議題採取實際行動。

邱月琴勉勵所有與會高階經理人，應以敏捷心態與作為來應對經營環境變化，更要不斷充實自我、勇於接受新事物。此外，謹記法遵是所有業務推展的最高準則，務必建立由上而下的遵法文化，同時請經理人替銀行育才、留才，為銀行長遠發展儲備最重要的核心動能。

一銀對此具體提出「掌握優勢跨業整合」、「數位精進開放建構」、「審慎擴張衡平風險」、「厚實結構資安防控」、「永續實踐幸福普惠」5大策略方針，盼深化內部跨業務、跨部門、跨區域合作，延伸至外部跨領域異業結盟，以共築金融服務生態圈、共創成長新動能。

為延續數位優先思維，一銀持續進行數位流程優化，提升數位產品力及行銷力，搶占數位決勝先機，盼讓一銀獲利再創高峰，以實現成為「利基型」、「區域型」、「數位型」、「幸福型」銀行為目標。

一銀總經理鄭美玲表示，一銀主要業務項目均已建置數位化服務，持續精進擴增、並積極向外結盟。面對電支及零售產業等逐步跨足金融領域，銀行除須正面迎戰亦應尋求合作，期許掌握「跨域競合」的策略發展主軸，同心齊力依循5大策略方針，共同合作努力達成年度目標。