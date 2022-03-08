英國在周一制定了打壓黑錢的新方式，導入新的法律來壓制俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)，讓其親信人士難以利用倫敦的金流來進行非法作為。

新通過的經濟犯罪法案可阻止俄羅斯資金流入倫敦，其中一些措施將迫使財產擁有者揭露自己的身分，強化不清楚的財富秩序。

英國內政部長Priti Patel告知國會，新的法律決心要剷除英國經濟的黑錢，特別是要扼止普丁及其親信。

國際透明組織在英國的主管Duncan Hames說，最重要的步驟是新的登記制度，要求匿名的英國財產的外國所有者揭露自己的身份，以阻止一些人躲在空殼公司後面。這是重大變化，讓註冊在海外的公司也要公開公司的所有權。

長期以來，倫敦一直是俄羅斯資金流向的首選目的地。英國首相強生(Boris Johnson)一直誓言，要打擊那些把倫敦當作豪華遊樂場，以及把子女放在高級收費學校的人。但是在俄國入侵烏克蘭之後，強生也飽受批評，認為他在凍結資產和打擊俄羅斯富豪和與普丁關係密切巨頭的腳步太慢。

在歐洲其它國家方面，義大利警方從5名知名俄羅斯人士手中查封了義大利Como湖等最著名地點的別墅和價值1.43億歐元的遊艇；而法國則扣押了俄羅斯石油(Resneft)老闆Igor Sechin的遊艇。