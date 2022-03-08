全球著名的旅遊網站Booking.com指出，亞太區旅遊產業復甦腳步遠落後於其它地區，因為開放邊境的腳步緩慢以及尺度不夠大。

針對亞太旅遊業，Booking.com認為，俄羅斯領土亞洲部分的北亞地區，基本上是不能入境的。而東南亞國家雖已鬆綁入境限制，但太過小心謹慎，故旅遊業想要重回疫前水準，基本上短期是看不到的。

另外，現在又加上俄烏軍事衝突事件，各家航班紛遭取消之下，俄羅斯出國旅客大減。這也讓泰國、印尼、印度以及馬爾地夫等各國海灘景點流失不少生意。同時，因為地理位置關係，俄烏戰事也會減少東歐民眾旅行需求。

為了抗議俄羅斯大軍入境烏克蘭，以及預估俄人出國數量將明顯下滑，加入制裁俄國行列的Booking.com，上周暫停在俄羅斯一切運作，包括訂房作業等。

Booking.com指出，澳洲、柬埔寨以及菲律賓已不再隔離檢疫，這些已打過疫苗的外國遊客，故樂觀其成看待這些地區重新開放旅行，同時，也預料越南將會很快地就會跟進。

7日，印尼在抗疫政策大鬆綁下，大開雙臂迎來首批外國遊客。另外，泰國在2月時，重新實施不用隔離檢疫措施，但當地飯店業者嫌不夠，呼籲中央政府再放寬一點，尤其旅客通關過程還是太複雜耗時。

Booking.com認為，對外出旅遊的觀光客而言，入境程序要愈簡單愈好。也就是說，很容易就進入一個國家的話，這個國家就比較享有旅遊優勢。

至於韓國、日本以及中國大陸等部分亞洲仍有入境抗疫限制的國家，目前也因疫情尚未降溫，故還沒準備要大開國界。