連鎖餐飲集團揚秦(2755)雖適逢春節長假，營業天數較少影響商品買賣量能，2022年2月合併營收仍年增達1成、以1.2億元改寫同期新高。展望後市，隨著本土疫情趨緩及疫苗覆蓋率提升，加盟創業市場正逐漸重拾動能，連鎖加盟產業後市樂觀可期。

揚秦公布2022年2月自結合併營收1.2億元，雖較1月1.53億元新高減少達21.44％、仍較去年同期1.08億元成長達10.82％。累計前2月合併營收2.74億元，較去年同期2.43億元成長達12.54％。雙雙續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，今年農曆春節長假落在2月，門市營業天數減少，使商品買賣量能稍減，加上春節前後通常為創業準備期，正值加盟展店淡月。不過，受惠「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌門市持續增加，使2月營收仍創同期新高。

揚秦目前「麥味登」全台總店數864家、「炸雞大獅」海內外店數70家。展望後市，2022台北國際連鎖加盟大展春季展即將於11～14日在台北世貿一館舉行，揚秦將以「麥味登」及「炸雞大獅」連袂參展。

身兼台灣連鎖加盟促進協會副理事長的卓靖倫指出，隨著新冠肺炎本土疫情趨緩及疫苗覆蓋率提高，加盟創業市場正逐漸重拾動能，各品牌預約加盟於展前即反應熱烈，連鎖加盟產業前景樂觀可期。