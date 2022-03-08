光寶科(2301)2月全球合併營收為115.9億元，月減20%，光寶科總經邱森彬表示，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢。

新年假期工作天數減少，光寶科2月合併營收為115.9億元，月減20%，年增11%；受惠於產品組合持續優化與核心事業終端市場需求穩定，今年前2月合併營收為260.85億元，年增7%。

就各部門來看，筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收年增12%，營收占比達47%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增12%，營收占比達30%，也是連續兩個月占整體營收比重達30%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收年增近10%，營收占比約23%。

光寶科持續強化核心事業，並選擇投入未來家庭能源管理的「微電網市場」，邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，今年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，公司目標是2023年營收突破2000億元，合併毛利率約20%，營業淨利率逾10%。