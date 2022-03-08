部分人士認為，目前俄羅斯資產相當具有吸引力。兩名銀行業消息人士指出，俄羅斯企業的貸款已經遭到大幅折價；摩根大通策略師也在吹捧一些擁有大量國際業務的俄羅斯企業，目前是從它們債券的暴跌定價當中獲利的捷徑。

目前許多俄羅斯債券已經跌到歷史低價，投資人擔心在西方制裁之下，他們是否有能力償付本息。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄羅斯債券在二月中旬之前的交易大多數是高於票面價值，當時投資人對於俄羅斯在烏克蘭邊境大量增兵，以及美國的警告感到不以為然，但是之後一路下跌。

由Zafar Nazim所帶領的摩根大通策略師在3月4日的一份簡報表示，其首選是Lukoil石油公司的債券，該公司有大量的獨立業務，去年還有35億美元的獲利，而且外債較低。

兩位銀行消息人士表示，上周一些陷入困境的俄羅斯企業的貸款在二級市場出現了一些活動，一些市場參與者試圖以折扣的價格交易這些票據。

儘管面對西方的制裁，使得俄羅斯以盧布計價的資產難以交易，但是投資人還是可以在制裁名單以外的俄羅斯公司美元債券進行交易。

目前俄羅斯企業沒有被禁止對它們的海外債務所有人進行支付，許多海外企業也從出口銷售中賺取大量外匯。但如果俄羅斯政府實施限制，或企業財務狀況惡化，或者不願支付，這種情況可能會改變，有可能導致「違約事件」。