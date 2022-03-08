據內政部地政司的私有土地所有權人統計，2021全台女性地主達413萬餘人，比2017年的386萬餘人增加近27.5萬人，近五年的女性地主佔比，也從45.4%提升至46.3%，男女持有不動產的比例逐漸拉近！其中新北市五年間女地主數量增加6.3萬，為六都之最。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國內的不動產交易絕大多數是「房+地買賣」，所以女性地主增加，也反映女力購屋已是房市常態。根據勞動部的經常性薪資統計，女性就業者的薪資，從2017年的每月36,801元，提升至2021年的每月40,030元，漲幅約8.8%，比男性約8%的成長幅度還高，顯示女性的經濟條件越來越好，購屋實力與日俱增。

而且現代女性普遍晚婚甚至不婚，因此等到結婚才跟丈夫一起買房的觀念已落伍，女性婚前透過購屋來累積資產的比例漸增；另外，夫妻婚後置產，有不少愛妻人士選擇將房地產登記在太太名下，也是讓女性的土地所有權增加因素之一。

六都當中，雙北的女地主佔比從2013年起就已過半，且又以新北量增最多，而台南市雖然女地主佔比最低，不過比起五年前的41.7%，已經增加了1.1個百分點，屬於六都最大進步獎！張旭嵐指出，雙北近年的人口比例多處於女多於男的狀況，且北部就業機會豐富，薪資條件也相對較佳，加上新北市房屋總價門檻較低，有利女性購屋，女性購屋佔比多年來早就處於略高的趨勢；而南部地區過去觀念較傳統，早期受到「家產不落外姓」的觀念影響，女兒繼承不動產的機會受限，不過近年生兒子傳家的觀念式微，且女性工作能力逐漸被肯定，讓男女不動產持有比例差異逐漸拉近。

第一建經研究中心副理張菱育表示，以聯徵中心2021年Q3的最新資料統計，全台女性購買的不動產坪數平均約43.6坪，比男性的46.9坪略少3.3坪，顯示都會女性偏好購買小宅，拉低整體坪數，但男性仍有成家購屋考量，須購買適合全家人居住的較大坪數家庭宅；不過女性在貸款利率及核貸成數上，則與男性相當，說明女性在購屋貸款方面並未較男性弱勢。