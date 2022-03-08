8日消息，韓國SK財閥已拿出1億美元，用來投資美國環保新創公司8 Rivers Capital。同時，雙方共同成立的企業，也將著重在亞太區淨零碳排事業。

這家叫8 Rivers科技公司擁有研發零碳排技術，例如氫氣、碳捕集與封存，以及專業的生物量碳移除等。至於旗下有多家能源相關子公司的SK集團，目前訂的目標是希望最晚到2030年時，能減少2億公噸左右的二氧化碳排放量。

為了到達到全球共識的2050年淨零碳排，許多企業正擴大投資生產再生能源，以及碳排最低的綠氫，減少依賴傳統具汙染性的燃料。

8 Rivers表示，新公司結合8 Rivers研發技術還有SK區域業務整合能力，在亞太地區專攻清潔氫能與零碳排發電項目。根據統計，汙染嚴重的亞太區，每年碳排量超過全球其它區域的總和。

8 Rivers不諱言，全球脫碳化商機至少上兆美元，也是人類社會未來的必須趨勢。