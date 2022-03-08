明泰(3380)今(8)日舉辦法人說明會，去年營運受到缺料衝擊，全年淨利年減25.5%，每股盈餘為0.8元，展望今年，董事長黃文芳表示，供應鏈緊缺、地緣政治依舊是今年挑戰，明泰會會積極克服，力拼營運回到成長路上。

去年受到供應鏈缺料導致長短料、備料期拉長下，明泰2021年營收為278.62億元、年減少13.4%，全年淨利為5.4億元、年減少25.5%，累計每股盈餘為0.8元。全年營業毛利率為16.5%，年成長0.9個百分點，營業利益率為2.55%，年減少0.31個百分點，毛利率成長主要是因為產品組合差異以及產品設計開發比重提升。

黃文芳表示，明泰目前2023年第一季部分訂單已經到手，儘管目前供應鏈缺料有所舒緩但依舊是今年挑戰，還有就是當前的地緣政治風險，整體來說，明泰對於2022年審慎樂觀，也會積極克服供應鏈緊張問題，讓營運回到成長路上。

2022年業務發展上，黃文芳表示，明泰主要分為4大主軸，即優化原有產品、擴張新市場、5G end to end以及M&A(併購)補強能力。優化產品上，明泰將就繼有4大BU(事業體)區域都會網路事業、無線寬頻、數位多媒體事業以及企業行動方案等持續強化，針對交換器和集團中仲琦的有線寬頻等核心事業持續進行優化，明泰目前400G交換器已經Ready，客戶端主要是32PON的400G ODM客戶為主。創新產品上，瞄準無線寬頻中的5G、6G、毫米波雷達以及軟體平台服務。擴張新市場上，明泰著眼新通路、新市場，透過集團合作，目前仲琦在有線寬頻的通路耕耘多年，注入明泰無線相關產品，增加明泰產品出海口，除此之外，在車用市場則有毫米波雷達為主軸。5G end to end部分，明泰將持續透過垂直市場整合，還有佳世達(2352)集團的SI(系統整合)，持續開發零售、電信商。M&A策略上，去年明泰有投資新創公司，主要是看好5G技術能力補強，MMA也是明泰持續推行上述策略的方式之一。

在網通新領域低軌衛星以及O-RAN部分，仲琦(2419)皆有涉入低軌衛星，明泰也已經擠入低軌衛星國家隊，仲琦正和美國一家公司合作家戶端的接收；至於O-RAN，明泰O-RAN產品已經參與國家開發計畫，也已經進入國際市場。

針對產業都很關注的缺料問題，黃文芳表示，目前缺料已經有改善，主要以主晶片、PMIC(電源管理IC)缺貨最嚴重，明泰會持續和供應商協調，看能否導入新零件降低衝擊。

產能部分，總經理林裕欽表示，為降低貿易戰等地緣風險，明泰增設越南廠，2022年將量產消費性產品，還有美國爾灣組裝、維修中心，可以針對客戶需提供服務，比重上，台灣+越南廠產能約40%，大陸常熟+東莞產能約為60%。

林裕欽表示，2022年明泰將持續以天羅（4G、5G、6G/低軌衛星）地網（光纖）、神機（邊緣運算伺服器）妙算（人工智慧）為今年成長主軸，以滿足高頻寬、低延遲、廣覆蓋的市場需求。除了成為低軌衛星國家隊的一員，同時也積極布局天羅地網的網路基礎建設，結合國內各家廠商優勢，在最短的時間內將客戶的規格轉化成產品，可加快產品研發時程。此外，明泰作為台灣第一自主技術5G基站和整體解決方案的提供者，同時也是5G國家隊的一份子，不僅具備5G端到端解決方案，軟、硬體設備一站式購足，從5G基站之RU、DU、CU到核心網皆可自行組網，也可因應場域及業主需求做客製化彈性調整，應用於各垂直場域，並成功打入歐、美及日市場。