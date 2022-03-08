國際政局不穩，加上經濟數據難看，8日日股失守25,000點，最低來到24,767.33點並創16個多月新低。日經收24,790.95點，跌430.46點或1.71%。東證收1,759.86點，跌34.17點或1.9%。

Aizawa證券認為，油價以及其它大宗物資價格因俄烏戰事而大漲，讓市場對全球經濟成長以及企業獲利能力產生疑慮。目前是投資人認為日股再跌有限，因此進場撿便宜搶短，但很看出日股何時開始反彈向上。

在俄烏衝突持續以及新冠疫情影響下，即使日本海外投資豐厚，也不敵進口能源價格大漲。日本政府8日表示，當地元月經常帳逆差創2014年以來最大。

能源類股表現不佳，石油探勘業者帝石跌6.09%，煉油廠出光興產更是大跌8.17%。

因數據造假的日野汽車連兩天重挫，8日收跌12.21%，母公司豐田汽車也跌1.84%。

科技類股逆勢走高，自動化設備電子製造業者基恩斯漲2%，跨國綜合日企大廠索尼漲0.36%，機器人製造商發那科也漲1.14%。

另外，光學儀器廠豪雅漲0.92%，醫療器械業的泰爾茂也漲0.76%。