台塑四寶針對第1季、第2季釋出最新營運看法，第2季在工作天數恢復正常下，均會相較首季明顯回溫，惟四寶也點出，現階段烏俄戰爭的發展仍是最大的風險與關注焦點。

台塑(1301)表示，3月安排8個廠歲修或工檢，且台電3月3日停電造成仁武及林園廠區停工，產量減少，但俄烏開戰，西方國家制裁俄羅斯，且美國、歐洲及日本考慮禁止進口俄國原油，市場擔心世界第二大產油國俄羅斯供應中斷，加上OPEC+決定不擴大增產，各國爭搶俄國以外原油，帶動國際原油價格飆破120美元/桶，預期石化產品價格將反應成本而上漲，因此，預估3月營收會比2月成長。整體來說，第一季適逢農曆春節，且歲修廠數較多，開工率及產銷量低於去年第4季，因此，第1季營業額會比去年第4季減少。展望第2季，進入石化產品傳統需求旺季，加上開工率比第1季高，以及俄烏開戰，國際原油價格大漲，推升石化原料成本，預期石化產品價格將反應成本及需求而上漲，因此，在價量齊揚下，預期第2季營收比第1季成長。不過，仍須密切關注俄烏戰爭後續發展、以及美國聯準會3月中旬啟動升息對全球經濟影響，適時調整營運策略。

南亞(1303)表示，俄烏衝突與衍生的國際制裁影響，能源、油價攀升對全球經濟造成嚴重衝擊，使貨幣寬鬆與運價上升所引發的消費型通膨雪上加霜，將可能面臨更強勁的成本型通膨延續下去，因產業鏈短缺料以致全球產銷失衡，恐將嚴重影響產業正常發展。就營運來說，3月逐漸進入傳統旺季，預計營收將恢復，較2月大幅增加，與1月略增或相當，第1季則預計較2021年第4季減少，但較去年第1季成長，至於第2季，則會較第2季增加。

台化(1326)表示，3月合併營收會回升到300億以上的正常水平，較2月量、價皆成長，而且比之前預估略好。至於第1季合併營收雖然仍略少於去年第4季，主要是受到農曆春節影響，但是差距逐漸縮小中。至於第2季合併營收初步估計會優於第1季，也是量、價皆成長，但是這幾天的油價飆漲市場混亂，第2季的情況確實難以預料。台化強調，各國為了控制通膨，釋出庫存原油但效果有限，而OPEC也增產乏力，唯一的要觀察的是烏俄是否停戰，一旦正式停戰會面臨獲利了結，風險是存在的。

台塑化(6505)表示，未來油價發展市場重點關注西方制裁俄羅斯情況，儘管歐盟允許部分俄羅斯銀行使用SWIFT系統，但俄烏戰事持續，油商仍擔憂後續還有其他制裁，因此尚未重啟俄羅斯原油進口，短期原油供需持續緊張，使油價波動保持劇烈，需等待戰事及後續制裁等不確定性明朗化後，油價才會逐步降溫。以台塑化來說，近期石化產品價格反應成本價格而上漲，但輕油價格短期受俄烏議題影響，供給減少，上漲幅度更大，加重輕裂廠成本負擔，惟近期輕裂廠事故頻傳且進入集中檢修計畫，供給略為吃緊，預期石化原料價格將可反應原料成本而緩步上揚。台塑化3月煉油廠配合年度定檢，預計平均日煉量34萬桶/日，第一季平均日煉量38萬桶/日(產能利用率為70%)，輕裂廠3月預計90%運轉，第1季平均93%。