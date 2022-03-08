英特爾旗下自動駕駛車部門 Mobileye周一在美國秘密申請股票首次公開發行（IPO），有望成為今年規模最大的上市案之一。

英特爾在2017年以153億美元左右收購以色列公司Mobileye。在自動車和連網車蔚為風潮之際，Mobileye一直都是英特爾的事業亮點，其主要客戶包括BMW、奧迪、福斯、日產、本田和通用汽車。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上任後即全力推動扭轉核心事業的大規模計畫，讓Mobileye上市則是該重大策略的其中一環。

過去幾年來，投資人非常熱衷於全球通輸產業的新技術，在這方面的押注毫不手軟。英特爾想透過讓Mobileye上市，也趕上這波自動駕駛車的熱潮。

不過，在聯準會即將升息和俄烏戰爭的陰影籠罩下，近來股市陷入劇烈震盪，投資人對IPO的興趣已經大幅減弱。

根據Dealogic提供的數據，自今年初以來，美國的傳統IPO總計籌集約23.3億美元資金，還不到去年同期（266.7億美元）的十分之一。近幾周以來，已經有多家公司延後或直接取消了上市計畫。

英特爾未透露更多與該IPO案的相關細節，但該公司曾表示將獲得此次售股的大部分收益。基辛格去年12月曾表示，這其中部分資金將用於建造更多英特爾的晶片廠。

此外，英特爾也曾表示，在Mobileye上市後，英特爾仍將保留該自動駕駛車事業的多數股權。

去年底路透社等媒體曾援引消息人士報導，稱這件上市案對Mobileye估值可能超過500億美元。但由於近來美股市況不佳，現在Mobileye可能難以獲得相同的估值。