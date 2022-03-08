最近俄烏戰爭成為全球焦點，農委會主委陳吉仲今(8)日於臉書表示，我國蘭花業者運用最新的奈米噴染技術，以烏克蘭國旗配色將雪白蝴蝶蘭化為美麗的烏克「蘭」，對烏表達聲援。

陳吉仲表示，台灣蘭花是我國農業貿易最重要的產業之一，行銷世界63國，光是蝴蝶蘭去年就外銷1萬4020公噸，出口值將近45億元。儘管近年因國際Covid-19疫情的影響，使我國蘭花外銷面臨不小的挑戰，但在獎勵外銷政策全面支持下，台灣蝴蝶蘭去年外銷量及外銷值仍分別成長8.5％及14.7％，可見我國蘭花產業的技術實力與國際競爭力。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼指出，不只噴染，育種技術也相當優秀，所以台灣蘭花才能一直培育出不同品種，也享譽國際。

曾俊弼說明，噴染所使用的是植物染劑，台灣的奈米技術結合噴染技術，一方面對植物沒有傷害，花期也由30天延長到40天，台灣透過奈米技術噴染蘭花的技術應該是世界最好的。