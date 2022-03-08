彰化縣政府日前已獲中央補助以無人機大範圍投藥，台南市今年將執行2公頃的試噴作業。（張毓翎攝）

市議員李宗翰（第一排拿麥克風、穿黃色外套）呼籲台南市政府應投入更多預算投入防治。（張毓翎攝）

台南市東山區為台灣種植龍眼的重鎮，面積廣達1200公頃，近年來飽受荔枝椿象所苦，農政單位啟動化學噴藥、收購蟲卵片及施放平腹小蜂來克治蟲害，但成效卻是杯水車薪，市議員李宗翰近日收到農民陳情，指出荔枝椿象布散和數量更勝往年。

東山農民回憶，3年多前，荔枝椿象大肆出沒在東山，大家懷疑是從北部擴散下的，東山不僅生產龍眼，出產荔枝的農友也不少，這2種作物受荔枝椿象危害甚大，可是即便持續做化學噴藥防治，但部分區域，因為園主年紀老邁，後代又不願承接，只能任由其荒廢，這些沒有人管理的龍眼樹，卻害慘鄰近做好防治的果樹。

李宗翰說，近年荔枝椿象危害沒有減緩的趨勢，日前更接獲農民哀嘆說，今年荔枝椿象問題比往年更加嚴重，有農民在管理果樹及收成時，因為驚擾到荔枝椿象，而被噴得全身是傷，白河也有民眾光是路過樹下就遭到無妄之災；有鑑於日前彰化縣已獲中央補助以無人機大範圍投藥，呼籲台南市政府應投入更多預算投入防治。

東山區農會表示，今年向市府申請1500公頃的化學噴藥補助，僅700公頃獲核准，後續會再爭取追加。今年彰化縣投入經費，藉著無人機噴灑方式來減緩荔枝椿象災情，為了找到更有效解決蟲害的方法，農會今年媒合農民提供2公頃果園作為無人機投藥防治的示範區。

李宗翰8日邀集市府農業局、東山區公所到高原水井公厝進行無人機投藥防治的試噴作業，不過有農民憂心影響鄰地果樹的生長，或是採蜜的蜜蜂；對此，市府農業局農務科強調，噴灑的資材是「皂鹽」（肥皂水），目前無人機投藥方式仍在評估階段，將視今年試噴結果，才會決定施作。