根據一份最新台中市長民調顯示，台中市民對市長盧秀燕信任度達到63.1%；而在年底選舉，盧秀燕若與前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌或現任立委何欣純競選，皆領先10 個百分點以上。這份民調的結果，也在網路上引發網友熱議，更有網友直言，「光中火這點，綠的就不用選了」。

《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，若藍綠捉對廝殺的情況下，當盧秀燕對上林佳龍，盧秀燕支持度49.5％，領先林佳龍的37.2％；若盧秀燕對上蔡其昌，盧支持度提升至53.8％，領先蔡其昌33.4％，如果民進黨派出何欣純，盧秀燕民調為52.3％，領先何欣純的28.7％。

若台北市副市長蔡炳坤代表民眾黨參選，在「三腳督」戰況下，若民進黨推派林佳龍，蔡炳坤支持度為3.4%，盧秀燕的支持度為47.3%，林佳龍支持度為37.5%；若綠營推派蔡其昌，則蔡炳坤支持度3.6%，盧秀燕的支持度為51.2%，蔡其昌支持度為31.6%；若綠營推派何欣純參選，蔡炳坤支持度為4.5%，盧秀燕的支持度為51.5%，何欣純支持為27.1%。

這份民調有在PTT上引發網友熱議，「光中火這點，綠的就不用選了」、「所以沒看到台中那幾個本來很想選的現在都不敢出聲了」、「塔綠班政策重南北、輕中部，她民調很難不高」、「盧就有在做事，選舉的時候就知道了」、「相比之下你就知道上一個多雷了」、「中規中矩，最近只有托嬰和挺顏有狀況而已」、「盧秀燕最厲害的地方就是，被扣分的都沒做」、「畢竟台中人不是死忠的，怎麼可能選爛蘋果」。