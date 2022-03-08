歐洲股市周二早市大幅走高。在過去幾個交易日持續下滑的銀行股，目前獲得喘息機會；而莫斯科當局警告將切斷對歐洲天然氣供應之後，市場情緒依舊脆弱低迷。

周二泛歐Stoxx 600指數5.68點或1.36%，為422.81點。銀行股在周一觸及近一年低點之後，目前領漲3.4%。

德國DAX指數和義大利FTSE MIB指數在周一證實進入熊市，由於可能禁止俄羅斯石油的進口，兩國的股市均從此前的歷史新高下跌了約20%。

俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)說，俄國可能切斷目前北溪一號管線對德國的天然氣供應，但是目前尚未作出此一決定。

對於燃料嚴重供應短缺的擔憂，原油價格來到每桶127美元。

儘管公布了加速營收成長的措施，法國食品廠達能(Danone)跌2.7%。

愛迪達跌1.9%。金融時報報導，因中國消費者的抱怨新疆棉抵制問題，該德國體育用品製造商已經更換了大中華區主管。