達方電子(8163)2021年財報出爐，全年稅後盈餘為11.5億元，為2018年以新高，每股盈餘為4.09元，公司董事會決議每股配息3元，雖然2022年第1季受工作天數較少及傳統淡季影響，但各產品線在缺料緩解與市場需求殷切下，正向樂觀看待第1季營運表現。

達方今天舉行線上記者會，公布2021年財報，2021年第4季合併營收為75.5億元，較上季成長8.5%，年成長18%，歸屬母公司稅後盈餘為3.31億元，年增21.1%，單季每股盈餘為1.18元；儘管越南廠區曾受新冠肺炎疫情影響，達方2021年合併營收為280.5億元，年增25.5%，歸屬母公司稅後盈餘為11.5億元，年增率26.9%，為2018年以來新高，每股盈餘為4.09元。

達方董事長蘇開建表示，儘管全球仍受新冠疫情襲擾，但市場對NB鍵盤及電動輔助自行車(eBike)等綠能產品消費需求居高不下，去年全球筆記型電腦市場於教育、電競及商務領域之需求有增無減，使公司鍵盤等產品出貨量持續締造佳績；以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業，在運動休閒的市場趨勢與公司策略聯盟開展下業績快速成長，營收貢獻比重已達32%，帶動公司全年在營收與獲利雙成長。

達方今天董事會通過盈餘分派案，決議每股配發現金股息3元，以今天收盤價44.7元來估算，殖息率達6.71%。

達方前2月合併營收為46.62億元，年增22.39%。

為因應集團未來發展、落實專業分工、提高整體營運綜效及市場競爭力，達方董事會也通過「儲能電源事業部門」之台灣營運區塊分割讓予百分之百持股之子公司達宇電能科技，以更專注於電池儲能全方位解決方案。