聯合國／NGO世界公民總會等民團，8日舉辦「展現女力風範 用愛守護人權」論壇。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為響應聯合國國際婦女節，聯合國／NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等10餘個單位，8日在台灣大學應用力學館國際會議廳舉辦「展現女力風範，用愛守護人權」論壇，邀請近30位專家學者、各界婦女代表討論、分享性別平等議題，更延伸至破除任何形式不平等、不公平、不公正的現象，學者並呼籲以溫柔的力量阻止國家成為強盜。

今年聯合國國際婦女節主題為「今日性別平等，共創永續明日」，聯合國秘書長安東尼歐．古特雷斯透過影片表示，在男性處於支配地位的世界和男性主導的文化中，性別不平等本質是一個權力問題，必須轉變權力關係，建構一個更公正、更可持續的世界。我們需要在婦女權利方面向前邁進，現在是時候了。

太極門掌門人暨聯合國／NGO世界公民總會副主席洪道子致詞時表示，性別平等是發自內心的理解、寬容和尊重，任何類型的不平等、不公平、不公正都會阻礙整體社會的進步。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆感性的感謝婦女為家庭、社會、國家所做的貢獻，並以老子「以天下之至柔，馳騁天下之至堅」說明溫柔的力量，他特別感謝太極門洪道子博士倡議保護人權，以溫柔的力量守護人權。

同時也是法稅改革聯盟發起人的連福隆表示，法稅改革聯盟所做的倡議，皆是平和又堅定，就如老子道德經中的上善，「上善若水，水善利萬物而不爭」，這是一個偉大的運動，他以中世紀基督教神學家奧古斯丁說過的名言：「如果正義不復存在，政府將是一大幫強盜。」說明法盟以溫柔的力量來阻止國家成為強盜。

同為法稅改革聯盟發起人的陳逸南表示，他常期關注太極門案，認為這是侵害人權的冤案，現在國外宗教人權學者都站出來聲援，這有損台灣形象，蔡英文總統、監察院長陳菊都是女性，在婦女節的今天應該要聽到這個聲音，太極門冤假案，是對台灣人權的迫害。

法稅改革聯盟表示，1996年太極門遭到以宗教掃黑為名的整肅迫害，2007年最高法院判決確定太極門無罪無欠稅，但國稅局仍無視法律，持續違法課稅，甚至將太極門修行聖地違法拍賣，收歸國有，嚴重違反世界人權宣言及國際人權兩公約、憲法明文保障的宗教信仰自由等基本人權，引起國際人士高度關注並行動聲援，日前更有25位國際專家連署寫信給蔡英文總統表達關切，呼籲應立即解決太極門案。

主辦單位並播放影片，揭露近年來發生的幾件重大婦女遭受公權力歧視的案例，其中，2020年9月19日竹北一名60歲黃姓志工媽媽站在路邊安靜舉牌，表達聲援平反太極門假案的訴求，當時在場舉牌的志工男女老少皆有，但黃女志工媽媽卻被偵訊超過6小時，隔天凌晨踏出地檢署後，驚嚇恐懼昏厥送醫，後被診斷為急性壓力症候群。

主辦單位表示，「實現性別平等並賦予所有婦女和女孩權力」，是聯合國17項永續發展目標中的第5項，在這個重要的國際紀念日，論壇除了表彰婦女的貢獻與重要之外更延伸至破除任何形式不平等、不公平、不公正的現象，期盼蔡總統、陳菊院長展現女力風範，用愛守護人權，帶領政府以良心為本，正義為綱施政，深切檢討，平反因政府違誤所造成的冤案。