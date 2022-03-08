110學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽記者會全體大合照。（高中體總提供）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽，3月12日、13日在台北小巨蛋進行，主辦單位中華民國高級中等學校體育總會6日舉行HBL記者會，男子組4強光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中捉對廝殺，女子組北一女中、淡水商工、陽明高中、永仁高中四隊競逐，決定冠軍金盃獎落誰家。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟次長表示：「每支球隊能夠進入四強都是一段不簡單的過程，尤其因為疫情的關係，無論教練、選手及工作人員都得落實防疫規定，才能讓賽事圓滿進行。今年的總決賽仍舊一票難求，相信男女4強隊伍會展現出最好的戰力與勇不放棄精神，為大家帶來場場精彩賽事。」

中華民國高級中等學校體育總會會長胡劍峯說：「HBL能夠順利進行，是倚靠球員、學校及各單位相互配合，特別是教育部每年對賽事大力支持，還有所有贊助商們提供豐沛資源，才能讓HBL愈辦愈好、愈來愈盛大。本周末的男女生組總決賽，歡迎所有球迷一起進場為喜愛的學校加油！」

今年HBL冠軍獎盃以「向日葵」作為設計意念，取其光輝、明亮意涵，與高強度的球類運動形成一種呼應，學生運動除了競技以外，更重視的是團隊及精神層面的展現，也因為花朵的形象，在陽剛的氣息之中增添溫暖的氣息，盃身整體由長短不一的花瓣所構成，象徵球隊的每個成員，大家齊心協力最終捧起最高的榮譽，綻放出最美的光環。

此外，底座取球場意象，以圓形象徵籃球跳球圈，每一個冠軍的誕生，都猶如一株盛綻花朵，這座獎盃展現了最精彩動人的生命力，而學生運動員的青春熱血，更像是朵朵奔向太陽的向日葵，熱情、溫暖與充滿了感染力，除了一直延續綻放的精神榮耀冠軍，也將每一年的開花結果傳承下去，當冠軍獎盃被高舉的那一刻，也將是這朵花最完整盛開的一刻，同時今年獲得冠軍的隊伍，也將會把球員的名字刻在獎盃上，象徵共享榮耀。

今年HBL 4強總決賽全面開放觀眾進場，配合防疫措施必須全程配戴口罩且場內禁止飲食，入場時也要量測體溫、實聯制，主動出示身分證、小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日），現場也會有週邊活動贈送球迷小禮物。

無法進場觀賽的球迷，也可透過東森超視33台、東森新聞51台收看電視轉播，以及如YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視、聯合新聞網等線上直播平台，和全台7-ELEVEN共1千4百台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。