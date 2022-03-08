新竹縣政府為降低民眾感染新冠肺炎造成重症住院或死亡風險，配合中央規畫自3月10日起至4月10日止，加碼提供65歲以上長者施打疫苗發給500元超商禮券，不限第幾劑，縣長楊文科呼籲長者盡速前往新竹縣各院所或加開隨到隨打場次接種，提升保護力。

楊文科希望長輩踴躍來完成疫苗接種，提醒接種疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄，若接種現場人數較多，請鄉親耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離。

同時，接種疫苗後仍須做好個人防疫，「戴口罩、勤洗手、接種第3劑疫苗、實聯制、維持社交距離」做好個人衛生防護，讓社區防疫網更安全，大家一起守護健

衛生局長殷東成說，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，評估選擇合適之鎮疫苗接種，因近期天氣多變化，若身體狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。

接種後要多加留意身體狀況，多喝水、多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。