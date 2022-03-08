烏克蘭先前發布幾則以土耳其TB2「旗手」無人機攻擊俄羅斯目標的影片，是提振士氣的一環。現在俄羅斯也發表他們的獵戶座-E(Orion -E)攻擊無人機，摧毀烏克蘭軍事設施的影片，是打擊烏克蘭士氣的手段。

防衛世界( DefenseWorld)報導，俄羅斯國防部發布了一段30秒的影片，是獵戶座-E無人機以飛彈攻擊了在頓內次克境內，烏克蘭第24獨立突擊部部隊「艾達營」(Aidar Battalion)的一處指揮所。這是烏克蘭無人機戰爭白熱化的縮影，俄羅斯獵戶座無人機與土耳其TB2旗手無人機的比拚。

獵戶座無人機外型與美製MQ-9「收割者」(Reaper)很類似，被視為俄羅斯最好的攻擊無人機之一。先前在敘利亞戰場上也有出現過，軍事觀察員表示，獵戶座至少在敘利亞進行38次任務，達成19次空襲和18次偵察飛行，一次最多可以攻擊4個目標。

Orion/Inokhodets drone in Ukraine

俄羅斯還曾展示過獵戶座無人機擊落另一架直升機型無人機的影片，證明它的空戰能力。當時使用的武器是改裝自9M113「短號」(Kornet)輕型反戰車飛彈的空射版本。

最近幾天，烏克蘭發表TB2無人機的打擊成果，成功摧毀俄羅斯地面車隊，以及炸毀山毛櫸飛彈的破壞情況。 這些影片顯示了TB2的優點，它們能夠對敵方造成頗大的損害，然而該無人機比美國或以色列的版本要便宜得多。不過，損失應該也不小，從戰爭開始以來，俄羅斯聲稱已擊落數架土耳其製造的無人機。