遭停職中的苗栗地方法院少年家事庭周姓女法官，要求少年自打耳光及當庭下跪、磕頭遭移送懲戒法院，她另因受理檢察官聲請羈押案件，打電話透過值班法警片面與被告溝通，以允諾交保換取其同意不為夜間訊問，遭司法院人審會決議移送監察院審查。

司法院人審會8日共討論周女的二件違失部分，首先是她未依被告要求到院即時訊問，片面與被告溝通，以允諾交保換取其同意不為夜間訊問，致增加被告滯留於法院候訊期間，人審會認定她涉有違反法官法等，由司法院逕行移送監察院審查。

另人審會認定，周女辦理民事拆屋還地事件時，未謹慎、勤勉執行職務，致增加當事人不合理之負擔，涉有違反法官倫理規範之違失，惟無懲戒之必要，由司法院院長予以書面發命令促其注意之職務監督處分。

至於周女在開庭時要求少年自打耳光約23下，當庭下跪、磕頭部分，今年1月法官評鑑委員會認定周女違失情節重大，由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。