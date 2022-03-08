南投縣為提升新冠肺炎疫苗施打率，最近2個周末加開接種站，共有2萬511人接種，成效卓著；3月12、13日繼續加開假日接種站，65歲以上長者打疫苗，加碼送500元禮券；並將以簡訊及明信片，通知31歲以上民眾到指定接種站打疫苗。

南投縣衛生局統計228連假及3月5、6日，加開兩場次假日接種站，接種人數達2萬多人，民眾反應熱絡；因此，本周末13鄉鎮市衛生所，繼續到各地進行接種服務，並通知31歲以上民眾3萬6533人，到指定接種站施打疫苗，請收到通知的民眾，踴躍前往接種。

衛生局長陳南松表示，為鼓勵民眾接種新冠肺炎疫苗，設籍南投縣年滿65歲以上民眾，接種疫苗可獲贈500元禮券；18至64歲民眾接種疫苗，可獲贈200元（100禮券及100元禮品）；12至17歲民眾接種疫苗，可獲贈100元禮品，禮券及禮品送完為止。

陳南松表示，為提升縣民接種率，3月12日分別在南投市慈濟聯絡處、草屯鎮敦和國小活動中心、竹山鎮公所禮堂、埔里鎮衛生所、名間鄉衛生所、鹿谷鄉衛生所、中寮鄉衛生所、仁愛鄉衛生所設接種站；3月13日在水里鄉民和村活動中心、信義鄉羅娜衛生室、集集鎮衛生所、魚池鄉衛生所、國姓鄉衛生所設站接種，兩天共17場次。

南投縣政府再加碼抽獎品Apple Watch，在「南投縣政府臉書粉專」按讚，並在貼文處標記3位好友，貼上「2／26~3／15南投縣民在南投接種新冠疫苗可拿百元禮券」即可參加抽獎，活動至3月15日止，請民眾好康逗相報，打疫苗抽好禮。

南投縣衛生局周未加開新冠肺炎疫苗接種站，鼓勵民眾打疫苗。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）