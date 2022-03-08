物價飆漲，吃的東西越賣越貴，讓許多民眾大喊吃不消，一名網友PO出一張照片表示，一碗魷魚羹米粉只有4小塊魷魚，卻要賣75元，抱怨就算物價上漲也不至於貴成這樣子吧？不料貼文一出反遭網友嗆爆「吃米不知道米價」，後續風向發展驚人。

這名女網友在臉書社團《爆料公社二社》PO出她買的大碗魷魚羹米粉，特地從中撈出4小塊魷魚，並附上菜單價目表，發文質疑「這樣的內容一碗要75元？就算物價上漲也不至於貴成這樣子吧！真的是做一次生意而已」。

網友PO出店家菜單價目。(圖/截自臉書爆料公社二社)

從照片中可見，這家店位於台中，原PO把整碗的魷魚都挑出來放在蓋子上，但只有4小塊，菜單上顯示，魷魚羹米粉一碗75元，加上她點的其他豬腳飯、魚翅肉羹等等，總金額共785元。

貼文一出引起熱議，沒想到許多網友都覺得這樣的價格不算貴，紛紛回應「吃米不知米價」、「魷魚蠻貴的」、「要不要自己買材料回去煮看看」、「原物料上漲…這樣不算貴」，也有網友說「價錢沒問題，切得太小了點」。

後續發展更令人意外，對於原PO公審店家的行為，網友風向幾乎一面倒，並引起更多人反嗆「沒錢吃就自己煮，哪裡扯？吃不起還嫌才叫扯」、「價錢也寫在那了，他也沒騙你去買，真的不需要這樣公審店家」、「人家也有老小要養，做吃的真的很辛苦」。